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  4. Bakan Uraloğlu süper hızlı tren projesini anlattı: "Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak"

Bakan Uraloğlu süper hızlı tren projesini anlattı: "Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.03.2024 22:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında ulaşım projeleri hakkında açıklamalar yaptı. Hedeflerinin toplam 29 bin kilometre raylı sistem olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ankara ile ilgili projelerimiz de var. Havaalanı metrosu konusunda çalışıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, "Biz bir de süper hızlı tren düşünüyoruz. Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu süper hızlı tren projesini anlattı: "Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında ulaşım projelerini anlattı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim bakanlığımız tarafından yapılmış olan 183.2 km olacak. Şuan raylı sistem hattı 340. Önümüzdeki 10 yılda 600 km metro hattı yapmalıyız. Bu görev birinci olarak belediyelerindir. Bu projelerin onaylanması bizim bakanlığımızda. Büyükşehir ya da belediye kendisi yapabilir. Eğer belediye bakanlığın yapmasını isterse bize iletir, biz de Cumhurbaşkanımızın onayına sunarız. Belediye talep etmezse böyle bir yetkimiz var. Sadece ulusal ağa entegre olacak bizim doğrudan yapma hakkımız var. Başakşehir Çam Sakura'dakini biz bitirdik. Bize yer üstü yetmiyor. Mutlaka yeraltına inmeliyiz. Murat Bey'le beraber çalıştık. 10 yıl içerisinde 1004 km yapacağım diyor. Yani 600 km daha yapmalıyız. İstanbul'un ulaşımını çözmüş olur ve İstanbul yaşanabilir yer olur. Bir dönemde 600 km yapılamaz. Projelerini yapmaları bile 2-3 sene sunar. Bir dönemde yapılır desek gerçekçi olmaz. Çünkü yukarda kesintisiz devam eden hayat var. Orayı rahatsız etmeden yapılmalı. 600 km iddialı bir rakam. Hedef toplam 29 bin km raylı sistem."

"BAKIRKÖY-BAĞCILAR-KİRAZLI HATTINI AÇACAĞIZ"

Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı hattını açacağız. Bu pazar Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. Metro istasyonlarını görsellere donatıyoruz. Kağıthane'deki metromuzda panoromik İstanbul görüntüsü var. Biz metro araçlarını yüzde 80 oranında yerli üretmeye başladık. Hem bakanlığımızın iştiraki TÜRASAŞ var hem de özel sektör çok iyi bir yere geldi.

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SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

"İstanbul ile Ankara arasında Orta Anadolu Otoyolu planlıyoruz. İstanbul 16,5 milyon nüfus var. Kocaeli var, Sakarya var, Ankara var. Toplam 25 milyon oldu. Burada gelecekte bize ne lazım onu planlıyoruz. Nüfus gelişimini ölçüyoruz ve bize ne lazım diyoruz. Otoyolun kapasitesi 10 yıl sonra karşılamayacak. Bir otoyol projesine başladık. 276 km'lik bir otoyol. Kuzey Marmara'nın devamı olan yeni bir otoyol. Akyazı Beypazarı Nallıhan ve Ankara'ya ulaşacak. Bu da yetmeyecek. Biz bir de süper hızlı tren düşünüyoruz. Bu otoyola yakın bir proje olacak. Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak. Süper hızlı trenin hızı 350 km olacak. 2028'e kadar projesini bitirip başlayacağız. 2033 ya da 2035'te bitiririz. Bu üst teknolojiyi bizi getireceğiz."

"4 YENİ HAVALİMANI YAPACAĞIZ"

"Zaman zaman 'ülkemize dengeli yapmadınız' diyorlar. Nüfus yoğunluklarını düşünün. Karadeniz'deki havalimanı sayısını ve Marmara'daki Ege'deki havalimanı sayısını düşünün. 61 havalimanı olacak. 4 tane yeni havalimanı yapacağız. 3 tanesinin yapımı devam ediyor. Çukurova'daki havalimanını yapıyoruz. Adana'daki havalimanı eğitim alanı olarak kullanacağız. Bayburt Gümüşhane devam ediyor. Trabzon da var. Onu yeniliyoruz. Yozgat da var. Karaman'da da planlıyoruz. Yakında düşünmüyoruz ama gelecek projeksiyonunda var."

"5G'YE 2026'DA GEÇECEĞİZ"

"5G'ye 2026'da geçeceğiz. Niye 2026? 4,5G'ye geçtik 5'e yakınız. Ciddi yatırım yaptık. İstanbul Havalimanı'nda deniyoruz. Bazı büyük işletmelerde de deniyoruz. Deneme amaçlı ruhsat verdik. TÜRKSAT 6A 2024'te Haziran fırlatılacak. Yeni bir kapasite sağlayacak. Yeni kapsama alanları sağlayacak. 15 yıl yeni ömür sağlayacak. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak."

ChefGPT


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Abdulkadir Uraloğlu
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