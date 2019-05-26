Bakan Varank: 500 kilometre menzili yakalayacak araç üstünde çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız. 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Varank, yerli otomobille ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Varank, 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak gördüklerini söyledi.

Otomobil endüstrisinin başka yöne doğru gittiğini vurgulayan Varank, "Biz de bu projeyle, bu fırsat penceresini doğru zamanda yakaladığımıza inanıyoruz. Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız. Bu yılın sonunda elektrikli otomobilin prototipi ortaya çıkacak. 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışılıyor. Fiyat açısından da küresel olarak yarışabilecek bir araç isteniyor. İnsanlar bu otomobili bekliyorlar" dedi.

Konsept oturtulduktan sonra aracın ismi üzerinde çalışmalara başlandığını kaydeden Varank, otomobil fabrikasının nerede olacağı ile ilgili olarak, "Bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz" diye konuştu.