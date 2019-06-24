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Bakan Varank, Macaristan’a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VI.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VI. Dönem Toplantısı’na eşbaşkanlık yapmak üzere 25-26 Haziran 2019 tarihlerinde Budapeşte’ye gidiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı’nın yanı sıra, Türk ve Macar iş adamları ile bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatları hakkında yatırımcılara bilgi verecek.
Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile ikili görüşmelerde bulunacak olan Bakan Varank, hem Macaristan ile Türkiye arasındaki mevcut işbirliklerine yenilerinin eklenmesi hem de iki ülkenin üçüncü taraflardaki iş birliği imkanlarının tespitine yönelik bir dizi temasta bulunacak.
2013 yılında Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin stratejik ortaklı düzeyine çıkmasının ardından 2018 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Budapeşte’ye yaptığı ziyarette hedef olarak belirlenen iki ülke arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için de önemli olan Bakan Varank’ın ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılı sonunda yapması öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 4. Dönem Toplantısı öncesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alandaki gelişmelerin gözden geçirilmesi anlamında büyük önem taşıyor.

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