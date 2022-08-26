Bakan Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına gelen tepkilere dikkat çeken yanıt! 'Aynı muameleyi görmüş...'

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri sırasında sahnede İmam Hatipliler ile ilgili söylediği tepki çeken sözler sonrası tutuklandı. Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gelen tepkilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız, Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş… Bundan kim, neden rahatsız olur?"

Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız,



Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız,



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse;



İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş…



Bundan kim, neden rahatsız olur? pic.twitter.com/AAzy98CSYH — Mustafa Varank (@varank) August 26, 2022



