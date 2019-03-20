Bakan Varank: Tunceli kısa sürede çağ atladı (1)

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli'de katıldığı toplu açılış töreninde, kentin kısa sürede çağ atladığını ifade ederek, "Tunceli baştan aşağı bambaşka bir kimliğe, bir ruha büründü. Tunceli tam anlamıyla çağ atlamış durumda. Bu şehirde yaşayan herkesi düşündük, herkesin hayatına dokunduk" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Bakan Varank, kentteki ilk ziyaretini Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleriyle görüşerek başladı. Jandarma Bölge Komutanlığı'nda beraberindeki Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte güvenlik güçleriyle bir araya gelen Bakan Varank, jandarmanın kullandığı teknolojik cihazlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Varank, güvenlik güçleriyle görüşmesinin ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Valilikte verilen brifingin ardından Bakan Varank, AK Parti İl Başkanlığı'nda partilerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Bakan Varank, Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla 18 ayda kentte önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Şehrin ne hale geldiğinin, hizmetlerinin nasıl arttığının sizler en yakın şahitlerisiniz. Burası adeta bir kasaba görümünde bir şehirdi. Maalesef belediyecilik anlamında hiçbir hizmeti alamıyordu. Bugün geldiğimizde şehircilik anlamında ışıklandırmalarıyla, parklarıyla, yeni yapılan hizmetleriyle gerçekten içinize sinen ve ferahlatan tablo ile karşı karşıyayız. Tabi bunu şehirdeki uyumla yakaladık" diye konuştu. 'PARALARI KANDİL'E VE BAŞKA YERLERE PEŞKEŞ ÇEKTİLER' İstismar ve ideolojik siyaset yaparak belediyenin ve devletin gönderdiği paraları başka yerlere peşkeş çekildiğini anlatan Bakan Varank, şunları söyledi: "Maalesef istismar, ideolojik siyaseti yapanlar yıllarca bu şehrin vergilerini bizim gönderdiğimiz paraları Kandil'e ve başka yerlere peşkeş çektiler. Ama biz buna daha fazla müsaade edemeyiz dedik. Gereğini yaptık. Şimdi valilik, kayyum, güvenlik güçleri ve yerel yönetimi ile tam bir uyum yakalayarak nasıl başarılı icraatlar yaptığımızı herkese gösterdik. Ben eminim AK Parti’ye oy vermeyen Tunceliler de bu yapılan hizmetleri memnuniyetle karşılıyorlardır. Üzerime düşen bizim onlara gerçekten tevazu samimiyet ve gayretle onların kapılarını çalmamız, onların gönüllerine dokunmamız ve onlara bu hizmetleri anlatmamızdır. Emin olun tevazu, samimiyet ve gönüllere dokunarak ikna edilemeyecek kişi sayısı çok azdır." TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİNDİ Bakan Varank, konuşmasında terörle mücadeleye de değinerek, geçmiş yıllarda Tunceli'de yaşanan terör olayını canlı yayınla Ankara'da izlemesi hafızasında yer aldığını hatırlatarak, "Son 6 senede hangi kumpaslara ve tuzaklarla mücadele ettiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz’da doğrudan bir darbe girişimi ile mücadele etmek zorunda kaldık. Orada darbe girişiminin üstesinden gelmek zorunda kaldık. 6-7 Ekim olayları ile şehirlerimizi kan gölüne çevirmek isteyenlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Benim hafızamdan silinmeyen bir görüntü var, biz maalesef Tunceli’de canlı yayında şehrin ortasında nasıl terör saldırı düzenlendiğini Batı'da, Ankara’da izledik. Emin olun en ufak bir zayıflama emaresine yine bu tuzakları harekete geçirmek isteyenler yine Türkiye’nin bu kalkınma hamlesini, muhasır medeniyetler seviyesine geçme hamlesini durdurmak isteyenler, ellerini ovuşturarak, piyasaya çıkacaklar. Bu ülkeye nasıl zarar verebiliriz, bir arada tutan ülkenin kalkınma mücadelesinin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl zarar verebiliriz diye piyasaya çıkacaklar" diye konuştu. 'TUNCELİ'NİN, MODERN BİR ŞEHRE DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' Bakan Varank, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Tunceli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 62 eserin açılış törenine katıldı. Bakan Varank, Tunceli'nin kısa sürede çağ atladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Tunceli baştan aşağı bambaşka bir kimliğe, bir ruha büründü. Tunceli tam anlamıyla çağ atlamış durumda. Bu şehirde yaşayan herkesi düşündük, herkesin hayatına dokunduk. Yeni doğmuş bebeklerden tutun, kimsesiz yaşlılara, üniversite öğrencilerinden, şehit ve gazi yakınlarına, kadınlara, çocuklara, yani toplumun tüm katmanlarına devletimizin şefkatini hissettirdik. Sadece 18 ayda istihdam, sosyal sorumluluk, altyapı, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında Tunceli'yi ihya edecek adımlar attık. Siz değerli kardeşlerimin hayat kalitesini kalıcı bir şekilde yükseltmek temel amacımızdı. 625 milyon liraya mal olan bu 62 projenin hepsine teker teker değinmek isterdim. Tunceli'nin, modern bir şehre dönüşümünü gerçekleştiriyoruz." 'TUNCELİ ARTIK HUZUR VE TURİZM KENTİ HALİNE GELDİ' Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ise "21 aydır belediye başkan vekilliği ve valilik görevini yürütüyorum. Tunceli artık huzur ve turizm kenti haline geldi. Kısa sürede 62 projeyi tamamlayarak hizmete açtık. Parklar, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, uluslararası rafting parkuru ve daha birçok proje hepsini Tunceliler rahat etsin diye tamamladık. Huzur içinde güven içinde hizmetlerimiz devam edecektir" dedi. Bakan Varank, açılış töreninin ardından Tunceli Cemevini ziyaret ederek, Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt ile bir süre sohbet etti. BAKAN VARANK VE VALİ SONEL RAFTİNG YAPTI Cemevinden ayrılan Bakan Varank, rafting yapmak için Munzur Vadisi Milli Parkı'na geçti. Uluslararası Rafting Parkuru'nda Vali Tuncay Sonel ile birlikte rafting yapan sporcular ile birlikte rafting botuna binen Bakan Varank, Munzur Çayı üzerinde rafting yaptı. Varank ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Tunceli Kutuderesi bölgesine geçerek güvenlik güçleriyle görüştü.

