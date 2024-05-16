Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 ilde 'Bozdoğan-39' operasyonları!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı."
2️⃣2️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2️⃣3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin… pic.twitter.com/WfG2soLpoS