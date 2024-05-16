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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 ilde 'Bozdoğan-39' operasyonları!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 ilde 'Bozdoğan-39' operasyonları!

16.05.2024 15:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında 239 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 22 ilde 'Bozdoğan-39' operasyonları!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"22 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-39' operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya
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