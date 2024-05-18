Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakar takan sürücülere ceza yağdı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı."
Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
📌1️⃣ milyon 9️⃣6️⃣8️⃣ bin 5️⃣5️⃣1️⃣ araç denetlendi.
📌 Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣4️⃣1️⃣ sürücüye işlem yapıldı.
📌1️⃣0️⃣4️⃣… pic.twitter.com/8hS6qy7Spd