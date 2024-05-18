HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakar takan sürücülere ceza yağdı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakar takan sürücülere ceza yağdı

18.05.2024 11:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakar takan sürücülere ceza yağdı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından kritik uyarı: Yüz bölgesinde başlıyor, beyne ilerliyor! En çok açık tenlileri tehdit ediyorUzmanından kritik uyarı: Yüz bölgesinde başlıyor, beyne ilerliyor! En çok açık tenlileri tehdit ediyor
Üsküdar'da güpegündüz eşkıyalık! Önünü kesti, döve döve gasp edip kaçırdı... O anlar kamerada!Üsküdar'da güpegündüz eşkıyalık! Önünü kesti, döve döve gasp edip kaçırdı... O anlar kamerada!
Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL! Aldığı karpuz ve kavun kelek çıkana 20 bin TL!
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya çakar
En Çok Okunan Haberler
Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL'yi buluyor! Kaldıkları hotel gündem oldu

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

1 aylık arabada 241 bin TL masraf çıktı! Tuhaf sesler gelince fark etti ama...

14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

14 yaşındaki çocuğu darp ettiler: Kalbi durdu, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu! Tahlilleri temiz çıkan çocuk hayatını kaybetti

'Bir hayalet geziyor! Görebiliyor musunuz?' notuyla paylaştı! Çorum'da görüntülendi

'Bir hayalet geziyor! Görebiliyor musunuz?' notuyla paylaştı! Çorum'da görüntülendi

Marmaray’da korkunç olay! Kadın feci şekilde can can verdi

Marmaray’da korkunç olay! Kadın feci şekilde can can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.