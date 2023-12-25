Bakan Yerlikaya "Gereği Yapıldı-2" paylaşımı: Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunanlar yakalandı

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın, halkın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edeceğini belirttiği paylaşımı şu şekilde:

GEREĞİ YAPILDI -2❗️

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara… pic.twitter.com/VkG82VBXWc