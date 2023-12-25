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Bakan Yerlikaya "Gereği Yapıldı-2" paylaşımı: Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunanlar yakalandı

25.12.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ordu ve askerler aleyhinde söylemde bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca 57 hesap hakkında ise inceleme başlatıldığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya "Gereği Yapıldı-2" paylaşımı: Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunanlar yakalandı

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"GEREĞİ YAPILDI-2"

Bakan Yerlikaya'nın, halkın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edeceğini belirttiği paylaşımı şu şekilde:


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Ali Yerlikaya
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