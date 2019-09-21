Bakanlar Soylu ve Turhan nikah şahidi oldu

Mevlana'nın evlilik yolculuğunu tarif ederken "Hazreti Muhammed'in yolu" olarak tarif ettiğini anlatan Soylu, "Bu kutlu, güzel yolculukta örnek bir aile oluşturmanızı diliyorum. Geleneklerimize, inancımıza, örfümüze, adetimize yakışan bir aile olun. Herkes ailesine, çoluk çocuğuna tavsiye ederken desin ki 'İlker Selim ile Mina'nın evliliği gibi evliliğiniz olsun.' Birbirinizi çok sevin ama anne babalarınızı birbirinizden biraz daha fazla sevin. O zaman hanenizden bereket, sevgi hiçbir zaman eksik olmaz." dedi.

Anne babalar için evlatlarının mürüvvetini görmenin büyük mutluluk olduğunu belirten Soylu, birbirine çok yakışan genç çifti tebrik etti.

Soylu, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Bakan Turhan ise Allah'tan genç çifte ömür boyu mutluluk nasip etmesini dileyerek, "Güzel nesiller yetiştirmenizi diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi de Allah kerim." diye konuştu.

Nikah törenine çeşitli illerin valileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

