İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bakanlık olarak kazaları en aza indirme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ölümlü kazalarda, ilk 5 ayda bir önceki yıla göre yüzde 40'lara yaklaşan yüzde 37-38 civarında azalma var. Bu rekor bir sayı, rekor bir yüzde." dedi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden İnce, Vali Yunus Sezer'den bilgi aldı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bayramın uzun bir tatil sürecini kapsadığını belirterek, tatil sürecinde kazaları en aza indirip, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde tatil geçirmelerini temin etmek için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını ve bu anlamda 181 bin 223 trafik ekibinin bayram tatili boyunca yollarda ve sahada olacağını aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Bunun yanında 184 bin 825 personelimiz de bilfiil görev yapacak. Bakanlığımızın üst düzey bürokratları olarak başta bakan yardımcılarımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, tüm genel müdürlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz hepimiz sahada olacağız. Vatandaşlarımıza uyarıcı hatırlatmalarda bulunacağız, eğitim çalışması yapacağız. Daha önce kırmızı düdük kampanyamız vardı. Bu sene de kampanyamızı çocuklarımız vasıtasıyla devam ettireceğiz. Çocuklarımız ebeveynlerine, yapmış oldukları sürüşler nedeniyle trafik karnesi verecek. Karneleri trafik görevlilerimiz yol kontrollerinde dağıtacak. Çocuklarımız da bu karneleri doldurarak sosyal medyada yayınlayacak. Sosyal medyada en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza İçişleri Bakanlığı olarak bisiklet hediye edeceğiz. Böyle bir kampanyamız olacak."