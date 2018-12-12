Bakanlık sosyal medya hesabından zorlu şartlarda görev yapan komandoları paylaştı

Yapılan operasyona ait görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. 'İşte Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere.' sözleriyle paylaşılan o görüntüler...
Bakanlık paylaştı! İşte o komandolar
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların zorlu şartlarda görev yaptıkları anların görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda komandoların Hakkari'de zorlu kış şartları altında bir operasyondaki görüntülerine yer verildi.
Paylaşımda, "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkâri'de operasyon görevinde" denildi.
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