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Bakanlık sosyal medya hesabından zorlu şartlarda görev yapan komandoları paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 07:38 | Son Güncelleme

TSK, zorlu hava koşullarına rağmen operasyonlara ara vermeden devam ediyor. Hakkari'de karın diz hizasını geçtiği bölgede ülkeyi savunan komandolar hem düşmanlara hem de soğuk havaya meydan okuyor.

Yapılan operasyona ait görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. 'İşte Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere.' sözleriyle paylaşılan o görüntüler...

Bakanlık paylaştı! İşte o komandolar

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların zorlu şartlarda görev yaptıkları anların görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda komandoların Hakkari'de zorlu kış şartları altında bir operasyondaki görüntülerine yer verildi.
Paylaşımda, "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolar Hakkâri'de operasyon görevinde" denildi.
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Komando Hakkari

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