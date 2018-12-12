Bakanlık sosyal medya hesabından zorlu şartlarda görev yapan komandoları paylaştı

Yapılan operasyona ait görüntüler paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, komandoların yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. 'İşte Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere.' sözleriyle paylaşılan o görüntüler...