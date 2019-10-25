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Bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edilen kadın huzurevine yerleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bakıcısı tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.İddialara göre, Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta 83 yaşındaki A.D.; birlikte yaşadığı bakıcısı ve vasisi S.K.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bakıcısı tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi.
İddialara göre, Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta 83 yaşındaki A.D.; birlikte yaşadığı bakıcısı ve vasisi S.K. tarafından darp edildi. Yaşlı kadın 4 ay önce düşerek yatalak olmasıyla beraber altına kaçırmaya başladı. Uzaktan akrabası olduğu iddia edilen S.K. tarafından darp edildiği öne sürülen yaşlı kadına acıyan görgü tanıkları olayı İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ardından da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşıdı. Durumun İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine Müdürlük, bünyesinde bulunan uzmanları polis ekibi ile birlikte söz konusu ikamete yönlendirdi. Sosyal Hizmet Uzmanları ve polis ekibinin incelemelerinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.D., iddialara göre Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi. Müdürlük tarafından hastaneden alınıp huzurevine yerleştirilmek istenen A.D., yine iddialara göre huzurevinde yer olmadığı gerekçesiyle, bakıcısı ve vasisi S.K.’ya yeniden teslim edildi.
Yaşlı kadının içinde bulunduğu durum Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına da intikal ettirildi. A.D.’nin bakıcısı ve vasisi S.K.’dan şikayetçi olan bir vatandaş, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Bunun üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri yaşlı kadını evinden alarak, huzur evine yerleştirdi.
Öte yandan, 83 yaşındaki A.D.’nın 5 çocuğu olduğu ve anneleriyle ilgilenmedikleri öne sürüldü.

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