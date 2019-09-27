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Bakımını yaptığı kamyonun altında kalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 19:27 | Son Güncelleme

Bakımını yaptığı kamyonun altında kalan kişi öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bakımını yaptığı patates yüklü kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Topaç köyünde oturan 36 yaşındaki Ali Karataş, patates yüklü kamyonunu evinin önüne park etti.

Bakımını yapmak istediği kamyonun altına giren Karataş'ı, freni boşalarak hareket eden kamyon ezdi.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Karataş'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Acıgöl Ali Karataş Nevşehir Topaç köyü

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