Bakımlı ve duruşuna özen gösteren kadınların her zaman çantasında bulunması gereken ürünler

Gün içerisinde neye ihtiyacınız olacağını öngörmek pek mümkün değil. Yağmur nedeniyle saçlarınız dağılabilir, hatta akan rimelinizi silmek için minik bir aynaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Soğuk bir günde ise ellerinizin kuruması canınızı yakabilir. Neyse ki bazı tedbirler alarak bu olumsuzlukların üstesinden gelebilirsiniz. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmanın yolu ise bazı kurtarıcı ürünleri çantanızdan ayırmamak! Gelin, bu ürünlerin neler olduğuna beraber göz atalım!

1. Kokunuzla herkesi büyüleyin!

Kişiliğiniz ile özdeşleşmiş parfümü seçmek önemli fakat bir o kadar da zor olabiliyor. Onlarca markanın yüzlerce parfüm seçeneği içerisinden teninize en uygun kokuyu bulmak, uzun süren mesailer gerektiriyor. Ama eğer bu kokuyu bulduysanız asla yanınızdan ayırmayın! Çünkü kokuların insan psikolojisi üzerinde özel bir etkisi bulunuyor. Kullanacağınız parfüm sayesinde insanların sizi hatırlaması kolaylaşacak ve onlar üzerinde olumlu bir etki bırakacaksınız! Tüm dikkatleri üzerinize çekecek, karşınızdaki insanların duyularını harekete geçirerek kokunuzla herkesi büyüleyeceksiniz. Bunun için Avon'un mandalina, yasemin ve zencefil notalı parfümünü deneyebilirsiniz. Gün içerisinde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak bu ürünü çantanızda bulundurmayı ihmal etmeyin.

2. Doğal tonlardaki rujlar kurtarıcınız olacak!

Son yıllarda değişen makyaj trendleriyle doğal tonların daha çok tercih edildiği görülüyor. İçerisinde toprak tonlarını barındıran ruj seçenekleri, cildinize canlılık katarken sizi daha bakımlı göstermeyi hedefliyor. Bu durumda çantanıza atacağınız doğal tonlardaki bir ruj, hayat kurtarıcı olabilir. Makyajınızda yer vereceğiniz şeftali veya toprak tonlarında bir dudak ürünü ile daha canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kahve içerken veya önemli bir toplantıya katılırken daha dinç bir görünüm yakalayabilirsiniz. Gerektiğinde rujunuzu tazeleyebilmek için Mac Velvet Teddy'yi her an çantanızda taşıyabilirsiniz.

3. Bir çantanın olmazsa olmazı hijyen ürünleri!

Bir çantanın olmazsa olmaz hijyen ürünlerini tercih ederken en kalitelisine yönelmek oldukça mühim. Günün büyük bir bölümünü toplu taşımada veya açık alanlarda geçiriyorsanız hijyen ürünlerinizi mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. Ellerinizi yıkayacağınız bir yer bulamadığınız zamanlarda yüksek koruyuculu ıslak mendiller kullanarak hijyeninizi sağlayabilirsiniz. Antibakteriyel özelliği bulunan ürünleri tercih ederek bakterilerden kaçınabilirsiniz. Siz de Activex Antibakteriyel Islak Mendil'i seçerek hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

4. Portatif bir ayna her çantada olmalı!

Tüm gün aktif bir tempoda çalışırken saçlarınız bozulabilir ve makyajınız dağılabilir. Dolayısıyla günün her saati özenli ve bakımlı görünmek için portatif aynalara ihtiyacınız var. Nasıl göründüğünüzü kontrol etmek için telefonunuzun ön kamerasını kullanmak yerine çantanızda bulunduracağınız LED ışıklı kaliteli bir ayna, kurtarıcınız olabilir. Bunun için Fancii Cep Aynası'nı seçebilirsiniz. Ürünün üzerindeki LED ışıklı aydınlatma sayesinde makyajınızı kusursuz bir şekilde tazeleyebilir, saçlarınızı düzeltebilirsiniz. Büyüteçli bölüm sayesinde yüzünüzdeki her detayı dikkatlice inceleyebilirsiniz. Açılır kapanır kapağı ile kolayca yanınızda taşıyabilir, kırılma korkusuna kapılmadan ürünü muhafaza edebilirsiniz.

5. Çantanızda seyahat tipi diş fırçalarına yer verin

Yoğun iş veya okul temposunda sıkça kafein tüketen biriyseniz ister istemez dişlerinizde sararma gözlemleyebilirsiniz. Neyse ki katlanabilir seyahat tipi ağız bakım kitlerini çantanızda taşıyarak sararmış dişlerinizin tertemiz görünmesini sağlayabilirsiniz. Dişlerinizi düzenli fırçalayarak ağız kokusunu ve kafein kaynaklı sararmaları engelleyebilir, inci gibi parlayan bembeyaz gülüşlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca yemek sonrası dişinizde kalan yiyecek artıklarından da bu portatif ürünler aracılığıyla kurtulabilir, istenmeyen görüntüleri önleyebilirsiniz. Gün içerisinde dişlerinizi fırçalayarak nefesinizi tazeleyebilir, dikkat çekici gülümsemeniz ile herkesi büyüleyebilirsiniz.

6. Saçlarınızın kurtarıcısı tokalar

Birkaç sezondur adından sıkça söz ettiren klips şeklindeki tokalar, bu sene de popülerliğini koruyor. Gün içerisinde hacmini kaybeden veya olumsuz hava koşullarından etkilenen saçlarınızı bu tokalar ile kolayca toplayabilirsiniz. Saç stilinizi değiştirmek için birbirinden şık tokaları kullanarak modern görünümlü topuzlar yaratabilir, at kuyruklarınızı sabitleyebilirsiniz. Her an çantanızda bulunduracağınız bu tokaları istediğiniz an kullanarak hızlı ve kolay saç modelleri yapabilirsiniz. Tercih ettiğiniz tokalarla kıyafetlerinizi tamamlayabilir, görünümünüzü bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Hem kullanımı kolay hem şık bir seçenek için Huture 3'lü Saç Tokası'nı tercih edebilirsiniz.

7. Yedek maskesiz olmaz!

Cerrahi maskeler, son yılların olmazsa olmaz parçaları... Sağlığınızı korumak içinse maskenizi sık sık değiştirmeniz gerekir. Bu noktada çantanıza atacağınız extra koruma özelliği bulunan yedek maskeler kurtarıcınız olur. Özellikle sık sık seyahat eden ve toplu taşıma kullanan biriyseniz Evony 3 Katlı Maske tam size göre. Yüksek koruma özelliğine sahip bu ürün sayesinde toplu taşımada veya kalabalık ortamlarda rahatlıkla hareket edebilirsiniz. Çantanıza atacağınız yedek ürünler ile dilediğiniz an maskenizi yenileyebilirsiniz.

8. Stilinizi yansıtacak kaliteli bir cüzdan işinizi kolaylaştıracak

Bakım ürünlerinin yanı sıra stil sahibi bir duruş kazanmanızı sağlayacak aksesuarlar da bir çantanın olmazsa olmazı. Olumlu bir ilk izlenim yaratmak için özel ve önemli bir yer taşıyan cüzdanları, şehirli bir kadının imzası olarak düşünmek yanlış olmaz. Finansal ve kişisel varlıklarınızı taşırken yüksek kaliteli ve son moda cüzdan alternatiflerini tercih edebilirsiniz. Böylece aksesuarlarınızda da stilinizi yansıtabilir, baştan sona özenli bir tarz yaratabilirsiniz. Bunun için kartlık ve bozuk para bölmeleri ile kolay bir kullanım sunan Stradivarius Patchwork Cüzdan'ı tercih edebilirsiniz.

9. Genç kalmak için mutlaka kullanmanız gereken bir ürün!

Sağlıklı bir cilt için güneş kreminizi sık sık tazelemeniz gerekir. Cilt lekeleri, çoğunlukla güneş ışınlarının verdiği hasarlar yüzünden gerçekleşir. Ayrıca sürekli telefon kullanan veya bilgisayar başında çalışan biriyseniz mavi ışıkların olumsuz etkilerini de cildinizde gözlemleyebilirsiniz. Neyse ki dışarı çıkmadan uygulayacağınız güneş kreminizi her iki saatte bir tazeleyerek zararlı ışınların cildinizde oluşturacağı olumsuz etkilerin önüne geçebilirsiniz. Cildinizin ihtiyaçlarına uygun ürünleri tercih ederek bebeksi bir cilde sahip olabilirsiniz. Bunun için Missha Aydınlatıcı Nemlendirici Güneş Kremi'ni tercih ederek cildinizi koruyabilirsiniz.

10. Ellerinizi yumuşacık yapacak bir kreme ne dersiniz?

Çantanızda bulundurmanız gereken bir diğer ürün ise el kremi. Ellerinizi soğuktan korumak ve insanlar üzerinde güzel bir ilk izlenim bırakmak için mutlaka el bakımınıza özen göstermelisiniz. Ellerinizin her zaman bebeksi bir yumuşaklıkta olmasını istiyorsanız çantanızda kaliteli bir el kremine yer vermelisiniz. Cildinizin ihtiyaçlarını gözlemleyerek yoğun veya hafif ürünler tercih edebilirsiniz. Cildiniz çok kuruysa yağ bazlı kremleri, yağlıysa su bazlı hafif nemlendiricileri inceleyerek hafif dokulu ürünlere yönelebilirsiniz. Eğer kuru bir cilt tipine sahipseniz The Body Shop Hemp Koruyucu El Kremi'ni seçebilirsiniz.

