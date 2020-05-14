Bakın adet düzensizliğinizin sebebi neymiş! Stres, egzersiz…

Ergenliğe geçiş döneminde olan her kadın, 28 günde bir tekrar eden adet görme serüvenine başlar. Bu durum bazı kadınlarda daha erken bazılarında ise daha geç yaşanır. Adet düzensizliğiniz pek çok duruma bağlı olabilir. Gelin, adet gecikmesinin nedenlerine bir bakalım…

HAMİLELİK

Adet gecikmesi denildiğinde akla gelen ilk sebep hamileliktir. Eğer normal zamanda düzenli adet kanamanız varsa ve bu ay olağan dışı bir şekilde adetiniz geciktiyse bu ihtimal kafanızı oldukça kurcalayabilir. Şüpheleriniz içinizi kemiriyorsa gebelik testi yaptırarak bunun sonucunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

YOĞUN EGZERSİZ

Bu durum; genellikle profesyonel sporcular için geçerli olsa da, yoğun egzersiz yapmanıza rağmen aldığınız kalori miktarını azaltmaya başlarsanız sizin için de geçerli olabilir. Yoğun egzersiz adetinizin gecikmesi dışında adet kanamanızın durmasına da sebep olabilir.

KİLO DEĞİŞİMİ

Kilo değişikliğiniz ile vücut kitle indeksiniz de adet düzensizliğine neden olabilir. Vücut kitle indeksiniz 18’in altındaysa ve aniden kilo verdiyseniz veya bir anda çok kilo aldıysanız adet düzensizliği ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle yeme bozukluluğunun görüldüğü hastalıklarda adet kanamalarının durduğuna çok sık rastlanır. Bu durumda sağlıklı beslenip ideal kilonuza ulaşarak adet düzensizliğiniz ile baş edebilirsiniz.