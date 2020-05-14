Bakın adet düzensizliğinizin sebebi neymiş! Stres, egzersiz…

Ergenliğe geçiş döneminde olan her kadın, 28 günde bir tekrar eden adet görme serüvenine başlar. Bu durum bazı kadınlarda daha erken bazılarında ise daha geç yaşanır. Adet düzensizliğiniz pek çok duruma bağlı olabilir. Gelin, adet gecikmesinin nedenlerine bir bakalım…
Adet gecikmesi denildiğinde akla gelen ilk sebep hamileliktir. Eğer normal zamanda düzenli adet kanamanız varsa ve bu ay olağan dışı bir şekilde adetiniz geciktiyse bu ihtimal kafanızı oldukça kurcalayabilir. Şüpheleriniz içinizi kemiriyorsa gebelik testi yaptırarak bunun sonucunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Bu durum; genellikle profesyonel sporcular için geçerli olsa da, yoğun egzersiz yapmanıza rağmen aldığınız kalori miktarını azaltmaya başlarsanız sizin için de geçerli olabilir. Yoğun egzersiz adetinizin gecikmesi dışında adet kanamanızın durmasına da sebep olabilir.
Kilo değişikliğiniz ile vücut kitle indeksiniz de adet düzensizliğine neden olabilir. Vücut kitle indeksiniz 18’in altındaysa ve aniden kilo verdiyseniz veya bir anda çok kilo aldıysanız adet düzensizliği ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle yeme bozukluluğunun görüldüğü hastalıklarda adet kanamalarının durduğuna çok sık rastlanır. Bu durumda sağlıklı beslenip ideal kilonuza ulaşarak adet düzensizliğiniz ile baş edebilirsiniz.
Stres, birçok sağlık sorununa davetiye çıkardığı gibi adet gecikmenizin de en önemli nedenleri arasında yer alır. Aşırı stresli olduğunuz, yoğun çalıştığınız ve hayatınızda değişimlerin yaşandığı dönemlerde vücudunuzdaki yumurtlamayı sağlayan hormon azalır ve yumurtlama olmadığında da adet gecikmesi sorunu ile karşılaşırsınız.
Kullandığınız çeşitli ilaçlar, özellikle doğum kontrol ilaçları, adet gecikmesine yol açabilir. Doğum kontrol hapını kullanmayı bıraktığınız zaman adet döngünüzün düzene girmesi uzun bir süre alabilir. Çünkü vücudunuza dışarıdan hormon vererek yumurtalıklarda yumurta oluşumunu engellemiş olursunuz. Yeni başladığınız veya devamlı kullandığınız bir ilacın dozunda değişikliğe gitmeniz de adet gecikmesi sorunu ile karşılaşmanıza neden olabilir.
Günlük alışkanlıklarınızın dışında vücudunuzun gece-gündüz saat düzeninde değişiklik yaşadıysanız hormon düzeyleriniz değişir ve doğal olarak adet düzeniniz de bu durumdan etkilenir. Mesela saat farkının olduğu bir ülkeye seyahat ettiğinizde adet düzensizliğinizin olması ve gecikme yaşamanız gayet normaldir. Bu durumda herhangi bir endişeye kapılmanıza gerek yok.
Polikistik over sendromu adı verilen hastalık, hormonal bozuklukların başında yer alır. Adet görememe ya da uzun süre adet görememe gibi düzensizlikler ile kendini belli eder. Polikistik over sendromunun tüylenme, saç dökülmesi, sivilce sorunu ve yağlanma gibi belirtileri bulunur.
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