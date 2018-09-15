Yeniden hayata döndüler

Bakın nasıl değiştiler
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Florida'da evlerine dönmek üzere olan bir çift buldukları bu köpeği bakın nasıl değiştirdiler.
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Uzayan tüyleri yüzünden zor zamanlar geçiren köpek, hayata yeniden döndü.
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Ve işte son hali.
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Uyuz hastalığından muzdarip bu masum köpek Yunanistan’da yaşıyordu.
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Muhtemelen sokakta gördüğü kötü tavır ve içerisinde bulunduğu acı veren durumdan ötürü güven sorunu yaşıyor ve insanlara yaklaşmıyordu.
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Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasının ardından kurtarma ekipleri yerini tespit ederek tedavisine başladılar.
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Tedaviyle geçen bir kaç ayın ardından isimsiz yavrucak tamamen iyileşiyor
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İnsanlara olan güvenini de sağlığıyla birlikte tekrar kazanan köpekcik yaşadığı sıkıntıları unutuyor.
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Yaşadığı mutluluğu o güzel gözlerinde de görebiliyoruz.
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Bu güzellik şu anda kalıcı olarak yuvasını aramakta.
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Hayvan hakları savunucusu Okan Oflaz, 4 yıl önce bulduğu, sırtına asit atılmış, kuyruğu kesilmiş halde bulduğu Ege isimli kediyi yıllar içinde besleyip büyüttü. Ege son haliyle kendine hayran bıraktı.. İşte o değişim.
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Terk edilen koyunu bulduklarında bu haldeydi.
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30 cm'den fazla uzayan tüyleriyle hareket etmekte bile zorluk çeken koyunu yardımseverler kurtardı.
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Onu zorlayan yünleri de kırpıldıktan sonra Teddy daha mutlu ve sağlıklı bir koyun haline geldi.
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Avustralya'da 4 yıl boyunca tüyleri kesilmeyen koyun görenleri hayrete düşürdü.
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Yerel halkın şikayette bulunmasıyla koyunun tüyleri kesildi. Kaçak koyundan tam 20 kg yün çıktı.
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ABD’nin Chicago eyaletinde, yaşlı sahibi tarafından senelerdir ilgi görmeyen dokuz yaşındaki İran cinsi kedinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları hayvanseverlerin yüreğini parçaladı.
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Bakımsızlıktan tüyleri uzayarak rastalaşan ve iki kilo ağırlığa ulaşan Sinbad, hayvan barınağı tarafından koruma altına alınarak vetener kliniğinde tıraş edildi.
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Yumaklaşmış tüyleriyle adeta bir ‘halıyı’ andıran Sinbad’ın, tedavi sonrasındaki mutluluğu görülmeye değerdi.
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Diane ve Tony ROWLES Bulgaristan'da kar anacı gütmeyen bir bir vakıfta çalışıp sokak hayvanlarını kurtarıyorlar.
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