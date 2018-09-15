Yeniden hayata döndüler

İşte o değişim.

Bakın nasıl değiştiler

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6 / 130 Florida'da evlerine dönmek üzere olan bir çift buldukları bu köpeği bakın nasıl değiştirdiler.

7 / 130 Uzayan tüyleri yüzünden zor zamanlar geçiren köpek, hayata yeniden döndü.

8 / 130 Ve işte son hali.

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19 / 130 Uyuz hastalığından muzdarip bu masum köpek Yunanistan’da yaşıyordu.

20 / 130 Muhtemelen sokakta gördüğü kötü tavır ve içerisinde bulunduğu acı veren durumdan ötürü güven sorunu yaşıyor ve insanlara yaklaşmıyordu.

21 / 130 Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşılmasının ardından kurtarma ekipleri yerini tespit ederek tedavisine başladılar.

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23 / 130 Tedaviyle geçen bir kaç ayın ardından isimsiz yavrucak tamamen iyileşiyor

24 / 130 İnsanlara olan güvenini de sağlığıyla birlikte tekrar kazanan köpekcik yaşadığı sıkıntıları unutuyor.

25 / 130 Yaşadığı mutluluğu o güzel gözlerinde de görebiliyoruz.

26 / 130 Bu güzellik şu anda kalıcı olarak yuvasını aramakta.

27 / 130 Hayvan hakları savunucusu Okan Oflaz, 4 yıl önce bulduğu, sırtına asit atılmış, kuyruğu kesilmiş halde bulduğu Ege isimli kediyi yıllar içinde besleyip büyüttü. Ege son haliyle kendine hayran bıraktı.. İşte o değişim.

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36 / 130 Terk edilen koyunu bulduklarında bu haldeydi.

37 / 130 30 cm'den fazla uzayan tüyleriyle hareket etmekte bile zorluk çeken koyunu yardımseverler kurtardı.

38 / 130 Onu zorlayan yünleri de kırpıldıktan sonra Teddy daha mutlu ve sağlıklı bir koyun haline geldi.

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41 / 130 Avustralya'da 4 yıl boyunca tüyleri kesilmeyen koyun görenleri hayrete düşürdü.

42 / 130 Yerel halkın şikayette bulunmasıyla koyunun tüyleri kesildi. Kaçak koyundan tam 20 kg yün çıktı.

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49 / 130 ABD’nin Chicago eyaletinde, yaşlı sahibi tarafından senelerdir ilgi görmeyen dokuz yaşındaki İran cinsi kedinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları hayvanseverlerin yüreğini parçaladı.

50 / 130 Bakımsızlıktan tüyleri uzayarak rastalaşan ve iki kilo ağırlığa ulaşan Sinbad, hayvan barınağı tarafından koruma altına alınarak vetener kliniğinde tıraş edildi.

51 / 130 Yumaklaşmış tüyleriyle adeta bir ‘halıyı’ andıran Sinbad’ın, tedavi sonrasındaki mutluluğu görülmeye değerdi.

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90 / 130 Diane ve Tony ROWLES Bulgaristan'da kar anacı gütmeyen bir bir vakıfta çalışıp sokak hayvanlarını kurtarıyorlar.

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