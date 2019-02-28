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Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bakırköy Adliyesi'ne baltayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. "Adaletimle geldim" diyerek bağıran kişi gözaltına alındı.

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Bakırköy Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde gelen Serdar Güç (28) "Adaletimle geldim" diye bağırdı. Üst araması yapan güvenlik görevlileri baltayı fark edince durumu polise bildirdi.

Polis, şüpheliyi gözaltına alarak Osmaniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedat Güç, çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine, "Top tüfekle gelmekten bin kat iyidir" diye cevap verdi.

Mesleği sorulan Güç, " Oduncuyum. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. Niçin pişman olayım ben bir pişmanlık görmüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli Sedat Güç'ün polise mukavemetten 7 aylık hapis cezası aldığını bugün tebligatla öğrendiği ve bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy adliye balta

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