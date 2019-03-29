İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile 7 sanığın, Bakırköy Spor Vakfı'na ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 4 sanık ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Hatice Türk, muhasebe müdürü olduğunu, yıkımda işçinin vefat ettiği haberini alınca olay yerine gittiğini anlatarak, olay yerine gelen savcı ve belediye başkanının maktulün başında konuştuklarını, birkaç dakika sonra müşteki Alper İnanç'ın belediye başkanına hitaben "Bu işçinin ölümünden siz sorumlusunuz, siz tedbir almadığınız için bu işçi öldü." dediğini söyledi.

Tanık Türk, "Bunun üzerine Bülent Kerimoğlu, Alper İnanç'ın üzerine yürüdü ve yumrukladı. Korumalar, başkanı geri çekti. Belediye Başkanı, Mehmet Şeref Varan ve Serhat Varan'ı görünce onlara saldırmaya çalıştı araya korumalar girdiği için vuramadı, korumalar vurdu. Zabıtalar da vardı, onlar da vurdu, başkanı geri çektiler. Sanık Zeynel Öncü, iki eli ile Serhat Varan'ı itti ve eli ile vurdu. İkisinin arasında kaldım. O arada arkadan vurmaya devam ediyordu. Serhat Bey hiçbir şey yapmıyordu, sadece orada duruyordu. Zaten kendisi de bu esnada cep telefonuyla görüntü aldı." diye konuştu.