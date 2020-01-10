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  4. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "tahliye yazısı" açıklaması:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından "tahliye yazısı" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

"İnsani ve vicdani sorumluluğun gereği olarak bu gibi olaylarda şüpheli, sanık ya da hükümlülerin tahliyesi üzerine koruyucu ve önleyici hizmette bulunabilecek ilgili kurumlara haber verilmektedir" - "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen Silivri Ceza İnfaz Kurumunun yazısı mağdurun devletin ilgili tüm kurumları tarafından korunması amacına yönelik, olağan ve yararlı bir uygulamadır"

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın tahliyesi üzerine Ceza İnfaz Kurumu'nca mağdurun korunmasına yönelik ilgili kurumlara haber verildiğini bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, sanık G.S.G'nin kız arkadaşına fiili şiddet uygulama ve caddede bulunan kişilerin üzerine araç sürme eylemlerinden 3 Ekim 2018'de tutuklandığı, devam eden yargılamada 6 Ocak'taki duruşmada tahliye edildiği, aynı celsede sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği anımsatıldı.

Sanığın tahliye kararı üzerine Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından çeşitli kurumlara gönderilmek üzere hazırlanan bilgi yazısı hakkında bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığı anlatılan açıklamada, bu nedenle kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, sanığın yargılama konusu eylemleri arasında kız arkadaşına şiddet uygulamasının da bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şiddet vakasının tekrar yaşanmaması ve toplumsal huzurun sağlanması açısından
şiddete uğramış kadınların ikincil mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için alınacak tedbirler
çok önemli bir husustur. İnsani ve vicdani sorumluluğun gereği olarak, bu gibi olaylarda
şüpheli, sanık ya da hükümlülerin tahliyesi üzerine koruyucu ve önleyici hizmette
bulunabilecek ilgili kurumlara haber verilmektedir.

Söz konusu tahliye kararı sonrası da olayın meydana geldiği, mağdurun ikamet ettiği
ve okuduğu üniversitenin bulunduğu ilçe emniyet müdürlüklerine ayrı ayrı yazı
gönderilmiştir. Ayrıca; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir.

Dolayısıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen
Silivri Ceza İnfaz Kurumunun yazısı mağdurun devletin ilgili tüm kurumları tarafından korunması amacına yönelik, olağan ve yararlı bir uygulamadır."

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açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Silivri Ceza İnfaz Kurumu

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