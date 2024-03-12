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  4. Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

12.03.2024 15:59
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Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin iftar yemeği için sosyal tesislere gittiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Tabelalara dikkat etmedim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada! TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Feci kaza, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray Geçidi'ne çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Aytekin ailesinin aile iftarına gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst geçide çarpan TIR'ın devrildiği görülüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin polise verdiği verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bakırköy Tır
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