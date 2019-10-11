Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

Sahilyolu Florya istikameti trafi\u011fe kapat\u0131l\u0131rken olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekipleri sevk edildi. \nKamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc olay yerinden ka\u00e7arken, yaral\u0131lar ambulansla Bak\u0131rk\u00f6y Sadi Konuk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.\n\n(DHA \/ \u0130HA)PARTNERM\u00fcge Anl\u0131'da yasak a\u015fk! Evli adam 20 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131nla...MHP'liler, g\u00f6n\u00fcll\u00fc askerlik ba\u015fvurusu yapt\u0131Harekata kat\u0131lmak isteyen Mustafa dede i\u00e7in 'En b\u00fcy\u00fck asker bizim asker' slogan\u0131 att\u0131lar
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