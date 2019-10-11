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Bakırköy'de aracın üzerine vinç parçası düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Bakırköy Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy vinç parçası Kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
be aptal adam sen tasıdıgın seyin yuksekligini de mi bilmiyorsun hem insanları magdur ediyorsun hem trafigi bir de kacarak tuz biber ekiyorsun.
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