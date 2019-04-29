Bakırköy'de bir esnaf bıçaklı saldırıda öldü

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de esnaf olan Muhittin Altundere, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Altundere, boğazına aldığı bıçak darbesi ile işyerinin merdivenlerine yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 16.00'da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Akatlar Sokak'ta meydana geldi. Bakırköy'de kebap dükkanı bulunan Muhittin Altundere, Akatlar Sokak'ta bulunan deposundayken iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, boğazından bıçaklanan Muhittin Altundere kanlar içinde işyerinin önündeki merdivenlere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis eşkâlini belirlediği saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırıyı haber alan Altundere'nin ailesi olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi polis memurları teselli etmeye çalıştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Altundere'nin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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