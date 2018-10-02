Bakırköy'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, aracını, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine süren şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Kartaltepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin işlemleri sürerken, olayda aracı hasar gören Ahmet Seven, polis merkezine geldi. Seven, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Polis merkezinden ayrılırken gazetecilere konuşan Seven, "O esnada alışveriş yapıyordum. Dışarı çıkıp aracın başına geldim. İnsanlar arabamın başında toplanmışlardı. Yaralı bir arkadaş vardı, yerde yatıyordu. Yaşlı biri vardı, o da ayağından yaralıydı. Zaten görüntülerde her şey var." diye konuştu.

Seven, aracını vatandaşların üzerine süren zanlının kendisine müdahale eden vatandaşlara saldırdığını iddia etti.

Aracında büyük çapta maddi hasar oluştuğunu dile getiren Seven, açıklamanın ardından buradan ayrıldı.

