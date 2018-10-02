Bakırköy'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, aracını, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine süren şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Kartaltepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin işlemleri sürerken, olayda aracı hasar gören Ahmet Seven, polis merkezine geldi. Seven, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Polis merkezinden ayrılırken gazetecilere konuşan Seven, "O esnada alışveriş yapıyordum. Dışarı çıkıp aracın başına geldim. İnsanlar arabamın başında toplanmışlardı. Yaralı bir arkadaş vardı, yerde yatıyordu. Yaşlı biri vardı, o da ayağından yaralıydı. Zaten görüntülerde her şey var." diye konuştu.
Seven, aracını vatandaşların üzerine süren zanlının kendisine müdahale eden vatandaşlara saldırdığını iddia etti.
Aracında büyük çapta maddi hasar oluştuğunu dile getiren Seven, açıklamanın ardından buradan ayrıldı.
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum