Bakırköy'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, bir kadını darbettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen kişi, savcılığa sevk edildi.

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde, bir kadını darbettiği sırada kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürdüğü, bazı kişilerin yaralanmasına neden olduğu ve park halindeki diğer araçlara çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Şüpheli G.S.G. geçen yıl da Ataköy'de hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu 9 katlı bir binanın 7. katındaki evinin penceresinden parka doğru ateş açarak 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

