Bakırköy'de Suriyeli, Afganı öldürdü

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL ,(DHA) - BAKIRKÖY sahilinde Afganistan uyruklu bir kişi, Suriyeli kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Bakırköy sahilinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Noor Ahmad Khalnırza (35)'nın yanına aralarında husumet olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Ali Yousseff yaklaştı. 24 yaşındaki Yousseff silahını çekerek ateş etmeye başladı. Khalnırza, kurşunların hedefi olmamak için kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Afganistan uyruklu kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Bu sırada eşini sınava götüren bir polis memuru olayı görerek saldırganı olay yerinden 100 metre ileride kovalamaca sonucu yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yerde kanlar içinde yatan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Khalnırza, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, yakalanan Ali Yousseff'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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