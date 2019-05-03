BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Kerkük-Türkmeneli Türkçülük Şöleni" düzenlendi.

Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosunda düzenlenen programa, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Azerbaycan Vatandaş Dayanışması Partisi Genel Başkanı Sabir Rüstemhanlı, Azerbaycan Türkiye Evi (ATEV) Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) desteğiyle ATEV ve Yeniçağ Medya Grubu tarafından düzenlenen şölende konuşan Vatandaş Dayanışması Partisi Genel Başkanı Rüstemhanlı, Türkçülük Günü'nün öneminden bahsederek artık yıllardır bu günü büyük etkinliklerle kutladıklarını bildirdi.

Türkçülük Günü'nün tarihinden bahseden Rüstemhanlı, Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkçülük için yürüttüğü mücadeleyi anlattı ve "Türk adı dünyayı korkutan bir ad. Bu addan rahatsız olan güçler var. Türk adı geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da var olacak." ifadesini kullandı.

ITC Başkanı Salihi de Azerbaycan ve Kerkük halklarının aynı kökten geldiğini, aynı dili konuştuğunu söyledi.