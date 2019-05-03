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Bakü'de "Kerkük-Türkmeneli Türkçülük Şöleni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:52 | Son Güncelleme

Bakü'de "Kerkük-Türkmeneli Türkçülük Şöleni"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Kerkük-Türkmeneli Türkçülük Şöleni" düzenlendi.

Reşit Behbudov Mahnı Tiyatrosunda düzenlenen programa, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Azerbaycan Vatandaş Dayanışması Partisi Genel Başkanı Sabir Rüstemhanlı, Azerbaycan Türkiye Evi (ATEV) Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) desteğiyle ATEV ve Yeniçağ Medya Grubu tarafından düzenlenen şölende konuşan Vatandaş Dayanışması Partisi Genel Başkanı Rüstemhanlı, Türkçülük Günü'nün öneminden bahsederek artık yıllardır bu günü büyük etkinliklerle kutladıklarını bildirdi.

Türkçülük Günü'nün tarihinden bahseden Rüstemhanlı, Hüseyin Nihal Atsız'ın Türkçülük için yürüttüğü mücadeleyi anlattı ve "Türk adı dünyayı korkutan bir ad. Bu addan rahatsız olan güçler var. Türk adı geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da var olacak." ifadesini kullandı.

ITC Başkanı Salihi de Azerbaycan ve Kerkük halklarının aynı kökten geldiğini, aynı dili konuştuğunu söyledi.

Salihi, hiçbir gücün dünyada Türk varlığını yok etmeye gücünün yetmeyeceğini belirterek Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Bakü Atatürk Lisesi öğrencilerinin müzik, şiir, dans ve tiyatro gösterileriyle devam etti.

Ses sanatçıları Leyla Camal, Elçin Ceferov, Ramal İsrafilov ve Şemistan Elizamanlı'nın sahne aldığı etkinlikte davetliler ellerinde Azerbaycan, Türkiye ve Irak Türkmen Cephesi bayraklarıyla şarkı ve türkülere eşlik etti.

Öğrenciler ve sanatçılar tarafından seslendirilen Kerkük türküleri davetlilerden büyük alkış aldı.

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bakü Erşad Salihi Kerkük Şölen

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