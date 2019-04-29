BAKÜ (AA) - Bakü'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı münasebetiyle "Milli Mücadele ve Kahramanlık" konulu şiir etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan Milli Drama Tiyatrosu'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Atatürk Lisesi, Türk Anadolu Lisesi ile Türkiye Diyanet Vakfı Türk Lisesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Bakü'deki Türk okullarının birbiriyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Özdemir, bu yıl Milli Mücadele'nin başlamasının üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatan Özdemir, Türkiye tarihindeki bu önemli olayın devamlı hatırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve Milli Mücadele'den bahsederek Türk milletinin ayakta kalması için tarihi gerçeklerini bilmesi gerektiğini belirtti.