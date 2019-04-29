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Bakü'de "Milli Mücadele ve Kahramanlık" şiir etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

Bakü'de "Milli Mücadele ve Kahramanlık" şiir etkinliği

BAKÜ (AA) - Bakü'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı münasebetiyle "Milli Mücadele ve Kahramanlık" konulu şiir etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan Milli Drama Tiyatrosu'nda Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Atatürk Lisesi, Türk Anadolu Lisesi ile Türkiye Diyanet Vakfı Türk Lisesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Bakü'deki Türk okullarının birbiriyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Özdemir, bu yıl Milli Mücadele'nin başlamasının üzerinden 100 yıl geçtiğini hatırlatan Özdemir, Türkiye tarihindeki bu önemli olayın devamlı hatırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve Milli Mücadele'den bahsederek Türk milletinin ayakta kalması için tarihi gerçeklerini bilmesi gerektiğini belirtti.

Vatan kavramının öneminden bahseden Ağırman, öğrencilere tarihlerini unutmamaları, daima vatanın birlik ve bütünlüğünü korumak için çalışmaları çağrısında bulundu.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletileriyle devam etti. Ahmet Cevat'ın "Susmuram", Bahtiyar Vahapzade'nin "Vatan Marşı", Halil Rıza Ulutürk'ün "Silahlan", Mağcan Cumabay'ın "Uzaktaki Kardeşime", Mehmet Akif Ersoy'un "Ati'yi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak" ile Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirlerinin okunduğu etkinlikte çeşitli müzikler de seslendirildi.

Öğrencilerin söylediği "Gündoğdu Marşı" ve "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü davetlilerden büyük alkış aldı. Davetliler, ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

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Azerbaycan bakü Cihan Özdemir şiir

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