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'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 3'üncü Bal Festivali kapsamında gerçekleştirilen bal yeme yarışmasında 2 dakikada 1 kilo 750 gram bal yiyen 50 yaşındaki Ayhan Azak birinci oldu.

'Bal yemeyi çok severim' dedi, iki dakikada 1 kilo 750 gram bal yedi!

Finike Belediyesi, Ernez Mahalle Muhtarlığı, Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle 'Bal Gibi Festival' sloganıyla bal festivali düzenlendi. Mahalle meydanındaki tarihi çınarın altında yapılan festivale Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölge sakinleri ve bal üreticileri katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Milletvekili İbrahim Aydın, son yıllarda bal ve çam ormanları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Özellikle Veysel Eroğlu hocamız, bal ormanları konusunu çok önemsedi ve arıcıları destekledi. Ernez balı konusunda en iyi yapılan iş de markalaşmak ve festival yapmak olmuş" dedi.

Milletvekili Atay Uslu ise, "Türkiye bal konusunda son yıllarda büyük ivme kat etti. Bugün dünyada en çok bal üreten ikinci ülkeyiz. Çok iyi bir noktadayız. 100 bine yakın çiftçi, balcılıkla uğraşıyor Türkiye'de. 15-20 milyardan fazla arı var. Tabii bunun daha da gelişmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaymakam Arslanköylü, insanların birlik beraberliğine vesile olan festivallerin yöreye ait tarımsal ürünlerin tanıtımı noktasında önemli görev icra ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Karadeniz'in Anzer'i varsa, Akdeniz'in Ernez'i var" diyerek bu yola çıktıklarını anlatırken, "Ernez'de, 1200 rakımlarda üretilen özel bir çam balı. Uluslararası çam balı kongresinde birinci seçildi. En büyük özelliği, şeker oranının düşük olması. Böylesine özel bir ürünü herkesin bilmesini ve tatmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de, "Türkiye Arıcılar Birliği olarak 15 yıldır çam balı ile çalışılıyor. Çam balında dünyanın yüzde 92'sini Türkiye üretiyor. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen çam ballarının 'Türk çam balı' diye Kodeks'e girmesi gerekiyor. Üniversitelerimiz tarafından 38 araştırmacıyla birlikte bunların altyapısı oluşturuldu. Çalışması yapıldı. Türk çam balının Kodeks'e konulması noktasında ciddi bir adım atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aliriza Başaran da, "2016 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından Ernez çam balını tescilledik. Bal yetiştirilen alanı bal ormanı ilan ettirdik. 75 yaşındaki çam ağaçlarını koruma altına aldırdık. Önümüzdeki süreçte apiterap üzerine çalışmalarımız var. İddialıyız" şeklinde konuştu.

2 DAKİKADA 1 KİLO 750 GRAM BAL

Konuşmaların ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi halk oyunları gösterisi yaptı ve en iyi bal üreticisini seçme ve bal yeme yarışması yapıldı. En iyi balı üreten Arif Uçtu birinci, Merve Uçtu ikinci, Alim Tozlu üçüncü seçildi. Bal yeme yarışmasında ise bir önceki yıl 3 dakika olan süre 2 dakikaya indirildi. 6 kişinin katıldığı yarışmada Ayhan Azak 2 dakikada 1 kilo 750 gram bal yiyerek birinci oldu. Yarışmada 2016 yılının birincisi Ali Atakan ikinci, Süleyman Kale üçüncü oldu.

Ayhan Azak, bal üreticisi olmadığını, ancak bal yemeyi çok sevdiğini, günlük hayatında da bal tükettiğini söyledi. Dereceye giren yarışmacılara, Arıcılar Birliği ve Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu tarafından çeşitli ödüller verildi.

Ayrıca festivale 15 bin TL bağış yapan Ömer Ulutaş ise 'Bal Ağası' seçildi. Finike'nin yanı sıra Antalya ve çevresinden katılan konuklara bal ikram edildi. Festivalde yaklaşık 500 kilonun üzerinde bal, tanıtım amaçlı kullanıldı. Yarışmalar sonunda festivale katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Festival Ümran Özdemir konseriyle sona erdi. (DHA)

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