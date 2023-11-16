Balenciaga'nın çıkardığı yeni 'Havlu Etek' sosyal medyanın diline düştü! Fiyatını duyanlar inanamadı

Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga çıkardığı yeni tasarımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Moda dünyasına yön veren girişimleriyle çok konuşulan ünlü marka bu defa yeni tasarımıyla gündem oldu. Balenciaga'nın çıkardığı yeni 'Havlu Etek' fiyatıyla ağızları açık bıraktı.

Çıkardığı yeni tasarımları ile zaman zaman eleştirilen Balenciaga bu defa da ilginç bir "havlu etek" konseptiyle gündeme geldi. Bu tasarım fiyatıyla da herkesi şaşırttı.

Balenciaga'nın çıkardığı 'Havlu Etek' tam tamına 925 dolardan alıcı buluyor. Ünlü markanın bu tasarımına sosyal medyada; 'Havlu güzel bile değil', 'Şaka mı?', 'O bir banyo havlusu', 'Bu fiyat bu tasarım için çok düşük' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.





