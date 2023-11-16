KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. Balenciaga'nın çıkardığı yeni 'Havlu Etek' sosyal medyanın diline düştü! Fiyatını duyanlar inanamadı

    Balenciaga'nın çıkardığı yeni 'Havlu Etek' sosyal medyanın diline düştü! Fiyatını duyanlar inanamadı

    16.11.2023 10:06 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Lüks moda devi Balenciaga çıkardığı yeni tasarımlarıyla moda dünyasına yön vermeye devam ediyor. Üst segment bir marka olan Balenciaga bu defa farklı tasarımı ile sosyal medyanın diline düştü. Markanın çıkarmış olduğu 'Havlu Etek' tasarımı fiyatıyla herkesi şaşırttı.

    Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga çıkardığı yeni tasarımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Moda dünyasına yön veren girişimleriyle çok konuşulan ünlü marka bu defa yeni tasarımıyla gündem oldu. Balenciaga'nın çıkardığı yeni 'Havlu Etek' fiyatıyla ağızları açık bıraktı.

    marka 11

    Çıkardığı yeni tasarımları ile zaman zaman eleştirilen Balenciaga bu defa da ilginç bir "havlu etek" konseptiyle gündeme geldi. Bu tasarım fiyatıyla da herkesi şaşırttı.

    etek 2

    Balenciaga'nın çıkardığı 'Havlu Etek' tam tamına 925 dolardan alıcı buluyor. Ünlü markanın bu tasarımına sosyal medyada; 'Havlu güzel bile değil', 'Şaka mı?', 'O bir banyo havlusu', 'Bu fiyat bu tasarım için çok düşük' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

    etek 3

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Herkes onlardan kaçıyor! İşte en yalnız burçlar...Herkes onlardan kaçıyor! İşte en yalnız burçlar...
    Elektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görünElektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görün
    Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü solda sıfır kalır! İşte aşkta dominant olan 4 burç...Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü solda sıfır kalır! İşte aşkta dominant olan 4 burç...
    Anahtar Kelimeler:
    balenciaga
    En Çok Okunan Haberler
    Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

    Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Koruması jet hızıyla etkisiz hale getirdi

    Tepki çekmişti! Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

    Tepki çekmişti! Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması

    İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

    İYİ Parti’yi karıştıracak kulis: Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi

    Emlak vergisi muafiyet şartları belli oldu

    Emlak vergisi muafiyet şartları belli oldu

    Polatları ikinci kez yakan kayıtlar ortaya çıktı! İletişimi Sezgin Polat kurmuş

    Polatları ikinci kez yakan kayıtlar ortaya çıktı! İletişimi Sezgin Polat kurmuş

    Elektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görün

    Elektrik faturası tutarını azaltan yöntem! Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, farkı görün

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

    Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

    Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

    Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

    Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

    Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

    Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

    Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.