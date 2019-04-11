Balenciaga yine şoke etti! Yastığa benzetilen elbise sosyal medyanın gündeminde

İspanya'nın moda devi Balenciaga ilginç tasarımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl patates paketine benzetilen terlikleriyle gündem olan marka bu kez yastık benzeri elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Online sitesinde 3 bin 700 Euro'ya satılan kıyafetin bol dökümlü, arkadan kanca ile kapanan kolsuz saten elbise açıklaması yer alıyor.

Firmanın web sitesinde gördükleri karşısında şaşkına dönen müşterin bazı yorumları ise şöyle:

''Bir partiye gidiyor ve bir kanepede oturuyorsunuz. İnsanlar sizin bir yastık olduğunuzu düşünüyorlar ve konuşmuyorlar!'', ''Kilo vermek isteyenler için ideal olabilir. Gece boyunca bir şey yemek ve içmek yasak.''

Bazıları ise görüşlerinde oldukça sertti: ''Bunun amacı nedir? İnsanların marka hakkında konuşmasını sağlamak mı, bizimle dalga mı geçiyorsunuz?''

Her ne kadar eleştirilse de birçok ünlünün üzerinde yakın zamanda bu kıyafeti görebiliriz.



