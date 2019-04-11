KADIN

Balenciaga yine şoke etti! Yastığa benzetilen elbise sosyal medyanın gündeminde

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Yastığa benzetilen zümrüt yeşili kıyafet, sosyal medyada alay konusu olsa da alıcısı çok. 3 bin 700 Euro'ya satılan Balenciaga marka kıyafeti Kim Kardashian, Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi ünlülerin tercih ediyor.

Balenciaga yine şoke etti! Yastığa benzetilen elbise sosyal medyanın gündeminde

İspanya'nın moda devi Balenciaga ilginç tasarımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl patates paketine benzetilen terlikleriyle gündem olan marka bu kez yastık benzeri elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu.

9

Online sitesinde 3 bin 700 Euro'ya satılan kıyafetin bol dökümlü, arkadan kanca ile kapanan kolsuz saten elbise açıklaması yer alıyor.

5

Firmanın web sitesinde gördükleri karşısında şaşkına dönen müşterin bazı yorumları ise şöyle:

1

''Bir partiye gidiyor ve bir kanepede oturuyorsunuz. İnsanlar sizin bir yastık olduğunuzu düşünüyorlar ve konuşmuyorlar!'', ''Kilo vermek isteyenler için ideal olabilir. Gece boyunca bir şey yemek ve içmek yasak.''

3

Bazıları ise görüşlerinde oldukça sertti: ''Bunun amacı nedir? İnsanların marka hakkında konuşmasını sağlamak mı, bizimle dalga mı geçiyorsunuz?''

2

Her ne kadar eleştirilse de birçok ünlünün üzerinde yakın zamanda bu kıyafeti görebiliriz.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Şans eseri buldu! Türk kesesi sayesinde paraya para demiyorŞans eseri buldu! Türk kesesi sayesinde paraya para demiyor
Botoks yaşı 13'e düştüBotoks yaşı 13'e düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balenciaga Balenciaga elbise

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Verdiği kiloları bikinili fotoğrafla sergiledi!

Verdiği kiloları bikinili fotoğrafla sergiledi!

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

Çoğu kadın bu problemi yaşıyor

Çoğu kadın bu problemi yaşıyor

Yaptı yine yapacağını! Tıpkı Kraliçe gibi...

Yaptı yine yapacağını! Tıpkı Kraliçe gibi...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Plaja inmeye hazır mısınız?' dediler! Arkasını görünce şaşkına döndüler

'Plaja inmeye hazır mısınız?' dediler! Arkasını görünce şaşkına döndüler

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akne, yalnızca bir cilt problemi değil

15 yıl boyunca takip edildiler! Bu problemi olan kişiler...

Şans eseri buldu! Türk kesesi sayesinde paraya para demiyor

Şans eseri buldu! Türk kesesi sayesinde paraya para demiyor

Tehlike çanları çalıyor! Botoks kullanma yaşı 13 kadar düştü

Botoks yaşı 13'e düştü

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Alışveriş yapanlar hemen fark etti!

Sosyal medyadan 'burun' seçmek doğru değil!

Başkasına benzemek için estetik yaptırmayın!

Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Estetik yaptırmayı düşünenler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.