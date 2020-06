Balık kokusunu gidermenin püf noktaları

Doktorlar, diyetisyenler ve tabi ki her konuda uzmanlar, haftada en az 2 defa balık yememizi tavsiye etmekten helak oldular. Sadece Omega 3 içeriyor olması bile, balık yememiz için yeterli bir sebep. Balık yiyerek diyabet, kolesterol, kalp hastalıkları kontrol altına alabilir, yaşlanmayı geciktirebilir, bulaşıcı hastalıklardan korunabilir, hatta çocuklarımızın daha zeki olmasını sağlayabiliriz. Fakat 3 tarafı denizlerle çevrili cennet ülkemizde balık tüketimi hala istenen düzeyde değil ne yazık ki. Acaba neden? Gerektiği kadar balık yememizin önündeki en büyük engel; balığın pişerken çıkardığı, bizimse sonrasında bir türlü çıkaramadığınız kokusu. Her türlü balığı, her çeşit pişirmenin yolunu biliyoruz, bilmediğimizi öğreniyoruz da, giysilerimizi, tepsiyi, tavayı, fırını, saçımızı, elimizi hatta topyekün evimizi balık kokusundan arındırmayı başaramıyoruz. Dışarıda balık yemenin maliyeti de malum. Her şeyin başı sağlık ve biz de sağlık için balık yemek zorundaysak, bu balık bu evde pişecek!