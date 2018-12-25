KADIN

Balık mucizesi! Bakın spermlere nasıl etki ediyor?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 25.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Erkeklerde kısırlık çevresel, hormonal ve genetik şartlara bağlı olarak görülebilir. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile bazı kısırlık problemlerini ortadan kaldırmak mümkün. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, balık yemenin sperm kalitesine etkileri konusunda faydalı bilgiler verdi.

Balık mucizesi! Bakın spermlere nasıl etki ediyor?

Çevresel şartlara bağlı olarak ortaya çıkan kısırlık problemlerinde bu şartlar ortadan kaldırıldığında üreme sağlığı yeniden elde edilebilir. Bunun en büyük etkenlerinden birisi de beslenme yöntemidir.

Erkeklerde kısırlık, sperm hareketliliğinin ya da sperm sayısının düşük olmasıyla ortaya çıkar. Bu durumu tersine çevirecek vitamin, mineral ve antioksidan içeren takviye besinler doğal yollardan baba olma şansını önemli ölçüde arttırır.

Sperm üretiminin gerçekleşmesi yaklaşık olarak 3 ay sürer. Bu nedenle sperm sayısı ve hareketliliği testi 3 ayda bir gerçekleştirilir.

BALIK MUCİZESİ

Başta balık olmak üzere deniz ürünleri Omega 3 yağ asidi açısından sonra derece zengindir. Deniz ürünlerinin dengeli beslenmeye dahil edilmesi sperm kalitesinin kısa süre içerisinde önemli ölçüde artmasını sağlanır.

Bu nedenle sperm kalitesi düşük erkeklerin haftada en az 2-3 defa balık ve diğer deniz ürünlerini tüketmesi tavsiye edilir. Özellikle kış aylarında balıklar daha yağlı olmaktadır. Bu da balığın Omega 3 deposu olmasını sağlanır.

Balıkların daha az yağlı olduğu mevsimlerde ise balığın yanına ek olarak yine Omega 3 ve 6 açısından zengin yiyeceklerin tüketilmesinin önemli ölçüde yararı vardır. Tuzlu su balıkları, tatlı su balıklarından daha yağlı olur. Özellikle soğuk sularda yaşayan somon balığı bu açıdan tüketilmesi tavsiye edilen balıklar başında gelir.

YAĞ AÇISINDAN ZENGİN TÜRLER

İçeriğinde %2’den daha az yağ içeren balıklar yağsız, %5’ten fazla yağ içeren balıklar ise yağlı olarak değerlendirilmektedir. Balıklarda yağ oranı %1 ile %20 arasında değişiklik gösterir.

En yağlı balıklar arasında uskumru, ringa, somon ve kefal gibi balıklar yer alıyor. Ancak bu liste bazen mevsimlere göre değişiklik gösterir. Hangi aylarda hangi balıkların tüketilmesi gerektiği belli olduğu için bu konuda pek zorluk çekilmez.

Omega 3 yağının sperm kalitesini arttırmasının yanı sıra damar tıkanıklığı önleme, beyin ve retina gelişimini sağlama, enfeksiyonlarda daha hızlı iyileşme ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özellikleri bulunur.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

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balık sperm ilişkisi Sperm kalitesi

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