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  4. Balıkçı kardeşlerin dikkati hayatlarını kurtardı! Yunanlar patlak lastik botla geri itmiş...

Balıkçı kardeşlerin dikkati hayatlarını kurtardı! Yunanlar patlak lastik botla geri itmiş...

04.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. Yunan unsurlarınca patlak lastik botla itilen 34 kaçak göçmen, iki balıkçı kardeşin ihbarı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkçı kardeşlerin dikkati hayatlarını kurtardı! Yunanlar patlak lastik botla geri itmiş...

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, dün gece, 'Barbaros 09' isimli tekneleriyle balık avından dönen kaptan Vedat Kazancıoğlu (45) ve Sedat Kazancıoğlu (40) kardeşler, Yunan unsurlarının patlak lastik bir bota kaçak göçmenleri bindirdiğini fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Yunan unsurlarınca geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

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'GÖÇMENLERİN KURTARILMASINA SEVİNDİK'

İhbarda bulunarak kaçakların kurtarılmasını sağlayan iki kardeşten Vedat Kazancıoğlu, "Balık avından dönerken Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından delik bir bota göçmenin bindirildiği gördük. Yunan unsurlarının yaptığı bu nasıl bir vicdansızlıktır anlamış değilim. Türk Sahil Güvenlik’e durumu bildirdik. Onlar yetişemeseydi bile biz kaçak göçmenleri teknemize alıp, kurtarırdık. Neyse ki Türk Sahil Güvenliği yetişti. Göçmenlerin kurtarılmasına sevindik" dedi. (DHA)

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Balıkçı göçmen

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