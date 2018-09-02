Balıkçılar deniz suyu ve hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor

Samsun'da, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, tekneleri çeşitli balık türleriyle doldururken palamut bolluğu balıkçıları mutlu etti.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla tezgahlar da balık çeşitleriyle renklendi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçıların mesailerinin başladığını vurguladı.

Denizdeki balık bolluğundan mutlu olduklarını ifade eden Malkoç, ancak satışların istedikleri seviyeye henüz gelmediğini söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının 27,5 derece olduğunu, havaların da sıcak seyrettiğini anlatan Malkoç, "Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Bu yıl sezondan umutla çalışmalarımıza başladık. Denizde balık bolluğu var. Tezgahlar da dolu. Ancak satışlar istenilen seviyede değil. Deniz ve hava sıcaklıklarının biraz daha düşmesi lazım." diye konuştu.

Av yasağının bitişinin Kurban Bayramı'nın hemen sonrasına denk gelmesinin de balık satışlarında etkisi olduğunu ifade eden Malkoç, havaların soğumaya başlamasıyla balık tüketiminin artacağına inandıklarını dile getirdi.