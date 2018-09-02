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Balıkçılar deniz suyu ve hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç: - "Denizde balık bolluğu var. Tezgahlar da dolu. Ancak satışlar istenilen seviyede değil. Deniz ve hava sıcaklıklarının biraz daha düşmesi lazım"

Samsun'da, av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, tekneleri çeşitli balık türleriyle doldururken palamut bolluğu balıkçıları mutlu etti.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla tezgahlar da balık çeşitleriyle renklendi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçıların mesailerinin başladığını vurguladı.

Denizdeki balık bolluğundan mutlu olduklarını ifade eden Malkoç, ancak satışların istedikleri seviyeye henüz gelmediğini söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının 27,5 derece olduğunu, havaların da sıcak seyrettiğini anlatan Malkoç, "Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Bu yıl sezondan umutla çalışmalarımıza başladık. Denizde balık bolluğu var. Tezgahlar da dolu. Ancak satışlar istenilen seviyede değil. Deniz ve hava sıcaklıklarının biraz daha düşmesi lazım." diye konuştu.

Av yasağının bitişinin Kurban Bayramı'nın hemen sonrasına denk gelmesinin de balık satışlarında etkisi olduğunu ifade eden Malkoç, havaların soğumaya başlamasıyla balık tüketiminin artacağına inandıklarını dile getirdi.

-"Palamut bereketi oldu"

Balık satışı yapan Habil Yurtseven de bu yıl sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

Bereketli bir sezon geçireceklerine inandıklarını belirten Yurtseven, "Geçen seneye oranla daha çok balık olacağını düşünüyoruz. Bu sezon av yasağının kalkmasıyla tezgahlarda en çok palamut bereketi oldu. Şu an palamut tanesi 6 ile 10 lira arasında satılıyor." dedi.

Yurtseven, yerli istavritin kilosunun 5-7, mezgitin 5-20, barbunun 10-20, levreğin 25-30, çupranın 30-35, çinekopun 15-20 liradan satıldığını söyledi.

Balıkçı Yaşar Köse ise tezgahlarda hamsinin olmadığına işaret ederek, kefalin 10, somonun 15-20, kalkanın ise kilosunun 80-100 lira arasından satıldığını belirtti.

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