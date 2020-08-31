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Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi sahilden el salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 22:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, kıyıda toplanan yüzlerce kişinin alkışları eşliğinde denize açılarak "Vira Bismillah" dediler. Gece saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların havai fişek gösterileri eşliğinde limandan ayrılışları ise havadan görüntülendi.

Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi sahilden el salladı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, bu gece dolacak av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak dualar eşliğinde Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne uğurlandı.

Ereğli Limanı’nda düzenlenen törende balıkçılar, gece saat 00.00’da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek av sezonunun bereketli geçmesini diledi. Düzenlenen törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, balıkçılar ve balıkçı aileleri katıldı. Edilen duaların ardından balıkçılara Türk bayrağı hediye edildi. Limana toplanan yüzlerce kişi, av sezonu için denize açılan balıkçıları alkışlar ve dualarla uğurladı.

"GÜNÜL İSTER Kİ HER ŞEY BOL BEREKETLİ OLSUN"

Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve yeni sezon için hazır olduklarını belirten Bekir Bora isimli balıkçı, “2020-2021 balık sezonunda Karamürselli balıkçılar olarak sezon açıyoruz. Umutlar, beklentiler bitmez. Biz kazasız belasız av yapmayı diliyoruz. Bu işe emek verenler olarak inşallah kıyıdakilerin beklentilerini karşılarız. Neticede avcılık yapıyoruz rastgele. Gönül ister ki her şey bol bereketli olsun. Vatandaş ucuz balık yesin. Bol hamsi olacağını umut ediyoruz” dedi.

"AYRILIK OLUYOR, GURBETÇİLİK YAŞIYORUZ"

Ailesinden ayrıldığı için duygusal olduğunu söyleyen Yasin Erdoğan isimli balıkçı ise, “Güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. İnşallah balık çok olur. Duygulanma oluyor. Ailelerimizi bırakıyoruz. Ayrılık oluyor, gurbetçilik yaşıyoruz. Bunun için üzülüyor insan. Ne zaman döneceğimiz belli olmuyor. Ne zaman fırtına olur o zaman döneriz” diye konuştu.

"KARDEŞİM GİDİYOR ONUN İÇİN DUYGULANIYORUM"

Kardeşini uğurlayan Lütfiye Soykır isimli vatandaş ise duygulandığını belirterek, “Biraz duyguluyum. Allah bol kazançlar versin. Allah’a emanet olsunlar. Her sene yakınlarımızı gönderiyoruz. Kardeşim gidiyor. Onun için duygulanıyorum. 15-20 gün boyunca dönmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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