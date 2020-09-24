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  4. Balıkçıların gurup vakti ağ serme mesaisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Balıkçıların gurup vakti ağ serme mesaisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Doğa güzelliği ile dikkat çeken Beyşehir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Güneşin battığı anlarda balıkçıların mesaiye başladığı gölde ortaya çıkan manzaralar tablolardan farksız görüntüler ortaya çıkarıyor.

Balıkçıların gurup vakti ağ serme mesaisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Dünyada gurup vaktinin en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü'nde, güneşin battığı anları izlemek ve fotoğraflayabilmek için çok sayıda fotoğraf tutkunu göl kıyısında buluşuyor.

Güneşin battığı anlarda balıkçıların göl üzerindeki mesaisi de renkli görüntüler oluşturuyor.

İkindi vakti göle ağ sermek için açılan balıkçıların bazılarının güneşin battığı anlara kadar mesaisi devam edebiliyor. Balıkçılar da güneşin batışına, mesailerinin bittiği anlarda tekne üzerinde tanıklık ediyor.

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Beyşehirli balıkçı İbrahim Erdoğan, 22 yıldır gölde balıkçılık yaptığını aktararak, ikindi vakti ve akşam saatlerinde serdikleri ağlara vuran balıkları, ertesi gün sabah saatlerinde tekrar göle açılarak topladıklarını belirtti. Her gün göle ağ sererken güneşin battığı anlara da tanıklık ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Beyşehir Gölü'nün, gün batımının dünyada en güzel izlendiği yerler arasında yer aldığını söyledi.

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İşini yaparken en çok sevdiği anlardan bir tanesinin de göl üzerinde, teknesinde gün batımını izlemek olduğunu dile getiren Erdoğan, bazen ailesiyle birlikte tekneyle gelerek bu anları izlediklerini kaydetti.

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AA

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