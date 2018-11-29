Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

Akçakoca'da hamsi avı için denize açılan balıkçının ağına, 18'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen, genel olarak savaş ya da ticaret gemilerinde kullanılan çapa takıldı. Akçakoca balıkçı barınağına çıkarılan 2,5 metre uzunluğundaki çapa, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerince alın Konuralp Müzesi'nin bahçesine getirildi. Çapa, burada Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından incelenerek, korumaya alınacak.

Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Bilir çapanın 18'inci ya da 19'uncu yüzyıla ait olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Akçakoca'da balıkçıların ağlarına takılmış. Bizim araştırma alanımız su altı olduğu için son derece kıymetli bir buluntu oldu. 18'inci ya da 19'uncu yüzyıla ait bir çapa ve esas önemi ise üzerinde taşıdığı ahşap. Bu bizim için oldukça önemli, denizlerde özellikle ahşap yiyen bir kurt yüzünden ahşap ve organik malzemeler günümüze ulaşamamaktadır. Ancak bu çapada ahşap mevcut ve çok önemli bir bulgu olduğuna işaret ediyor. Bununla ilgili olarak restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ahşap kısmı en sağlam ve bozulmadan muhafaza edebilmek için gerekli laboratuvar çalışmalarını ve analizleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında karbon-14 adı verilen yöntemler ile çapanın kesin tarihini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.