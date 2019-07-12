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Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 22:54 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı, şehitlikte gerçekleştirilen törenle başladı. Darbe girişimi sırasında, Ankara'daki Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Serin'in Börülce Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

Burhaniye'ye bağlı kırsal Börlüce Mahallesi Şehitliği'ndeki ilk törene; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve ilçe kurum amirleri katıldı. Vali Yazıcı ve törene katılanlar, duaların ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret etti.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Şehitlikten sonra 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Serin'in, kırsal Börülce Mahallesi'ndeki mezarı ziyaret edildi. Burhaniye Müftü Vekili İsmail Yıldız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Vali Yazıcı ve beraberindekiler, tüm şehitler için dua etti. Yazıcı ve beraberindekiler, daha sonra şehidin annesi Fatma Sevcan Serin'i evinde ziyaret edip, çerçevelenmiş Türk bayrağı hediye etti.

Burhaniye'de, 15 Temmuz Pazartesi günü diğer etkinlikler ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki konvoy ve kortej yürüyüşü ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılacak. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programı, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi gösterileriyle son bulacak.

(DHA)

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15 Temmuz Balıkesir

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