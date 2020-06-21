Balıkesir'de babaların yüzünü güldürdüler

Özel rehabilitasyon ve bakım merkezinde kalan yaşlıların Babalar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Bakım evinde babalarından uzak veya babaları hayatta olmayan özel çocuklara da kendilerinin bakımını gerçekleştiren bakıcı, kurumdaki babaların gününü kutladı. Bakım evinin bahçesinde düzenlenen kutlamada Genç Müzisyenler Derneği de söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla bakım evi sakinlerine özel bir gün yaşattı.

Özel rehabilitasyon ve bakım merkezi eğitmeni Rabia Çiv’in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla başlayan programda babaları hayatta olmayan veya babalarından ayrı kalan çocuklar şiirler ve şarkılarla baba özlemlerini dile getirdi. Rehabilitasyon ve bakım evi personeli de kendi aralarında oluşturduğu koroyla ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını babalar için söyledi.

Bakım evi eğitmenlerinden Rabia Çiv günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Her Haziran’ın üçüncü pazar günü Babalar Günü’nü tüm dünyada büyük bir sevgi ile kutluyoruz. Baba olmak zor zanaat. Bir çocuğa çınar olmak demektir baba olmak. Güneşten kavrulduğunda senin gölgende dinlenir, tıpkı insanlardan yara aldığında, düştüğünde, üzüldüğünde sana sığındığı gibi. Senin omuzlarında yürür, sana tırmanır seninle eğlenir. Bir baba kırk öğretmene bedeldir. Bir çocuğa sevgiyi, saygıyı ahlakı ve yaşama dair tüm dersleri babalar verir. Bu öğretmen ile sınıfta olmaz. Çünkü babalar öğrenmekten, öğretmekten asla vazgeçmez, kendinden verir, fedakarlık yapar, dünyası çocuğudur. Sadece biyolojik etkenler değildir sizleri baba yapan. İçinizdeki sorumluluk ve babalık duygusudur. Önemli olan büyüyen bir çocuğun yüzündeki gülümseme olabilen her çocuğu koruyabilen ve ona çınar olan herkesin Babalar Günü kutlu olsun” diye konuştu.