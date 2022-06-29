HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Balıkesir'de korkunç olay! 14 yaşında ağabey katili oldu... Altından yasak aşk çıktı

Balıkesir'de korkunç olay! 14 yaşında ağabey katili oldu... Altından yasak aşk çıktı

29.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden Harun Kaçmaz, kardeşi A.K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklanan A.K.'nin polise verdiği ifadede kavganın, ağabeyinin başka kadınla ilişki yaşaması ve eşinden ayrılıp düğünde takılan altınları da alıp kaçmak istemesi yüzünden çıktığı belirtildi.

Balıkesir'de korkunç olay! 14 yaşında ağabey katili oldu... Altından yasak aşk çıktı

Edremit Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gece Harun Kaçmaz, kardeşi A.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dün tutuklanan A.K.’nin mahkemede, düğünde takılan altınlar nedeniyle kavganın çıktığını söylediği öğrenildi.

İddiaya göre, Harun Kaçmaz, memleketi Van’da yaşayan bir kadına gönlünü kaptırdı. Eşinden ayrılarak Van’da sevdiğiyle birlikte yaşamak isteyen Kaçmaz, düğünde takılan altınları istedi. Eve giden Kaçmaz annesi ve babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.K. ayırmak istedi ama başarılı olmadı.

AW656274_05
*Ölen ağabey Harun Kaçmaz

EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyi Harun Kaçmaz’a sapladı ve olay yerinden kaçtı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden abi Harun Kaçmaz'ın 2 adet suç kaydının olduğu, kardeşi A.K.'nın ise daha önce herhangi bir suça karışmadığı öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Husumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında şaşırtan iddiaHusumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında şaşırtan iddia
Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...
Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Tamire gönderilen kanepeden altın fışkırdı: Unuttuk

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

İlginizi Çekebilir

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.