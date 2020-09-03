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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8´i muvazzaf 10 astsubaydan 3´ü tutuklandı,7´si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir´in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay´da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8´i muvazzaf 10 astsubaydan 3´ü tutuklandı,7´si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir´in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay´da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8´i muvazzaf, 2´si emekli 10 astsubay gözaltına alınmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp sorguları tamamlanan 10 kişiden 3´ü tutuklandı,7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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