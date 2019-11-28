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Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:32 | Son Güncelleme

Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu botu durdu.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na götürülerek Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

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