Balıkesir’de 2 FETÖ’cü astsubay yakalandı

FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 2 astsubay Balıkesir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay ve yine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

