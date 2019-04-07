Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bindikleri fiber tekneyle denize açılan düzensiz göçmenler, rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik unsurlarınca fark edildi.
Harekete geçen ekipler, 20 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 21 göçmenin içinde bulunduğu tekneyi durdurdu.
Tekneyi kıyıya yanaştıran ekipler, göçmenleri İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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