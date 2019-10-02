Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığınca, Küçükköy Mahallesi Tek Ev bölgesi Feneraltı mevkisinde operasyon düzenlendi.
İvrindi Asayiş Komando Timi ve Ayvalık Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT) de katıldığı operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 7'si çocuk, 12'si kadın, 41 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Afganistan vatandaşı A.A. ise gözaltına alındı.
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