Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 2 kişinin ölümüne neden olan ev sahibi kiracı kavgasına karıştığı belirlenen 24 yaşındaki Sercan Kafa, bıçakla kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan Ramazan Üvni'nin eşi Cennet Kafa ve akrabaları Serdar Kafa ise sevk edildikleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıl

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