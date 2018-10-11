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Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 20:26 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 2 kişinin ölümüne neden olan ev sahibi kiracı kavgasına karıştığı belirlenen 24 yaşındaki Sercan Kafa, bıçakla kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 2 kişinin ölümüne neden olan ev sahibi kiracı kavgasına karıştığı belirlenen 24 yaşındaki Sercan Kafa, bıçakla kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan Ramazan Üvni'nin eşi Cennet Kafa ve akrabaları Serdar Kafa ise sevk edildikleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıl

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