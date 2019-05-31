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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta jandarma ekiplerince 5 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, kaçışı organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit Körfezi'ndeki ilçelerden Midilli'ye göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleye ekipler, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tellikavak mevkisinde 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Demokratik Kongo uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Kaçışı organize ettiği ileri sürülen A.A. gözaltına alındı.

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Ayvalık Balıkesir demokratik kongo Jandarma kaçak göçmen Orta Afrika Cumhuriyeti

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