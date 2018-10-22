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Balıkesir'de izinsiz kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

Birinci derece sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde yer alan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bindikleri 2 araçla kaçmaya çalışan zanlıları Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin girişinde yakaladı.

Araçlardaki aramada, kompresör, delici ve kırıcı alet, dalgıç pompa ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K, S.T, Y.D, Ü.Y. ve A.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.K. ve S.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Balıkesir izinsiz kazı Sındırgı tutuklama

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