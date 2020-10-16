Balıkesir’de sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

Balıkesir´de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı. Polis ekipleri iki şahsın İzmir´den aldıkları kaçak etil alkolü kargo yoluyla başka illere gönderdikleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler 2 iş yeri, 2 ikamet ve 1 araçta yaptıkları aramalarda 30 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde Etil Alkol ve 226 adet anason aroması ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

