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Balıkesir’de sahte içki operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 23:23 | Son Güncelleme

Balıkesir´de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı.

Balıkesir´de sahte içki satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı. Polis ekipleri iki şahsın İzmir´den aldıkları kaçak etil alkolü kargo yoluyla başka illere gönderdikleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler 2 iş yeri, 2 ikamet ve 1 araçta yaptıkları aramalarda 30 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde Etil Alkol ve 226 adet anason aroması ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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