Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Tuncay Şengül'ün (44) kullandığı 10 K 1003 plakalı traktör, kırsal Darıca Mahallesi Çayırlar mevkisinde şarampole devrildi.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan, sürücünün 14 yaşındaki oğlu Emre Şengül ise yaralandı.
Kolunun kırıldığı öğrenilen yaralı, Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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